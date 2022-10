Barisic: „Innere Unruhe endlich abschütteln!“

Vor 17 Tagen in der Liga 5:0 (allerdings auf dem Tivoli), am Dienstag 4:1 - egal, wie tief Rapid in der Krise steckt, Wattens kommt für Grün-Weiß immer zum richtigen Zeitpunkt: Sieg Nummer acht in Folge. Gleichzeitig der erste in der dritten (interimistischen?) Trainer-Ära von Zoki Barisic bei den Hütteldorfern. „Jetzt sind wir im Cup mittendrin statt nur dabei“, freute sich Barisic über den Viertelfinal-Einzug. „Das ist das Einzige, was zählt. Und das tut uns jetzt sehr, sehr gut.“