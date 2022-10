WSG Tirol gegen Rapid - ab 18 Uhr LIVE

Klagenfurt mit erfolgreicher „Vorarlberg-Bilanz“

Klagenfurt gastiert derweil in Dornbirn (19 Uhr). Die Pacult-Truppe ist gewarnt, schließlich eliminierten die Vorarlberger in der zweiten Cup-Runde den TSV Hartberg (3:2). Die Kärntner haben allerdings heuer bisher ausschließlich gute Erfahrungen im Pokal mit Teams aus dem Ländle gemacht: So wurde in Runde eins Admira Dornbirn mit 8:1 und in Runde zwei SW Bregenz mit 5:0 abgefertigt. Nun soll der Vorarlberg-Hattrick erfolgreich vollendet werden.