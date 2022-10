Der Machtkampf um die ÖGB-Spitze

So weit, so schwer. Hinter den Kulissen freilich spielt sich ein heftiger Machtkampf um die künftige Führung im Gewerkschaftsbund ab: Da der von allen anerkannte Präsident Katzian nicht für eine weitere Periode kandidieren wird, bringen sich die potenziellen Nachfolger in Stellung. „Üblicher“ Favorit wäre Metaller-Chef Wimmer - der im Bahngewerkschafter Hebenstreit einen wild entschlossenen Konkurrenten bekommen hat.