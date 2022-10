Wegen Zelten in St. Georgen droht Blockade der A1

„Werden unseren Unmut kundtun“

Deswegen wird es am Nationalfeiertag (26. Oktober) um 10.30 Uhr vor dem Gemeindeamt eine Bürgerinformation geben. „Wir werden dann einen Marsch Richtung Autobahnauffahrt starten, wo wir auch noch unseren Unmut kundtun. Ich fordere den Bundesminister auf, dass er endlich mit uns ordentlich in Kontakt tritt und wir ein Gespür dafür bekommen, wie lange es so weitergehen wird“, ist Aigner erbost. Welche Aktion tatsächlich auf der Autobahn gesetzt wird, lässt der Ortschef noch offen.