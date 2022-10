Rennpferde der Queen kommen unter den Hammer

„Verbindung zum Rennsport bleibt“

Nach dem Tod der Queen war viel gerätselt worden, was aus den zahlreichen Pferden der Königin werden würde. Während die Reitpferde im Besitz der Familie bleiben sollen, wird das royale Engagement im Rennsport wohl ein Ende finden: „Auch wenn die Zahl der Pferde reduziert wird, bleibt eine Verbindung zum Rennsport natürlich bestehen - aber wohl nicht in dem Ausmaß, wie es die Queen selbst gepflegt hat“, so ein Insider.