Palast verrät, was mit Queen-Pony „Emma“ passiert

„Sie wird weiterhin liebevoll umsorgt“

„Emma wird weiterhin liebevoll umsorgt im Stall der Royal Mews auf Windsor und von einem hingebungsvollen Team auch weiterhin leicht geritten werden“, schrieb die Royal Family in den sozialen Netzwerken. Dazu wurde ein aktuelles Foto des Ponys veröffentlicht. „Emma“ war, bevor sie in den Besitz von Queen Elizabeth II. wechselte, ein erfolgreiches Show-Pony und qualifizierte sich unter anderem für den prestigeträchtigen Bewerb „Horse of the Year Show“ in Birmingham.