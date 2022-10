Leidenschaft für Kunst am Puls der Zeit

34 überlebensgroße Statuen - allesamt Porträts von berühmten Männern - stehen an der Balustrade des Naturhistorischen Museums in Wien. Weil keine einzige Frau darunter ist, holt Fotografin Irene Andessner nach: Sie porträtiert sich selbst als Forschungsreisende Ida Pfeiffer (1797–1858). Das eindrucksvolle Werk ist in der Jubiläumsschau in Thalheim bei Wels zu sehen.

(Bild: Museum Angerlehner)