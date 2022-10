Putin entschärft Ton: „Ukraine nicht zerstören“

Putin stelle nichtsdestotrotz weiteren Beschuss in Aussicht. Von insgesamt 29 ins Visier genommenen Objekten seien sieben „nicht so beschädigt worden, wie das vom Verteidigungsministerium geplant war“, sagte Putin zum Abschluss einer Sicherheitskonferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana. „Aber sie werden sie nachholen, die Objekte.“