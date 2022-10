Olivia Wilde im Transparent-Dress bei Museums-Gala

Star-Aufgebot im Academy Museum in Los Angeles: George und Amal Clooney, Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Glenn Close, Emma Stone und Selena Gomez waren in der Nacht zum Sonntag unter den vielen Promi-Gästen bei der zweiten Ehren-Gala in dem 2021 eröffneten Museum. Den Hingucker-Auftritt des Abends legte aber eindeutig Olivia Wilde hin. Die Schauspielerin und Regisseurin erschien nämlich in einer transparenten Glitzer-Robe von Alexandre Vauthier, die tiefe Einblicke gewährte.