Voll hat‘s erwischt - jetzt muss Koretic ran

Klubrekord winkt

Trotz des extrem kleinen Spielfelds und der oft schwierigen Platzverhältnisse in Linz ist ein Sieg das erklärte Ziel. Es wäre der fünfte Liga-Erfolg der Saison, der vierte in Serie - was einen neuen Klubrekord markieren würde. Zudem könnte man mit dem nächsten „Dreier“ in der Tabelle auch an Sturm Graz vorbeiziehen - die Steirerinnen musste sich gestern im Spitzenspiel bei Meister St. Pölten mit 0:2 geschlagen geben.