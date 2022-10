18-Jährige bei Party missbraucht: Haftstrafen

Telefonischer Hilferuf erreichte die Freundin

Eine Freundin des Opfers erzählte, wie sie zuerst ebenfalls bei der Hausparty war und das Opfer dort zwei Wodka-Orange getrunken hatte. Die Zeugin ging dann aber in Lokale in die Stadt, gegen 3.30 Uhr erreichte sie von der Party ein Hilferuf einer Freundin. „Als wir deshalb hinkamen, war die Stimmung bei den Männern aggressiv“, sagte die junge Frau. Trotz Klopfen sei man zunächst nicht in das versperrte Zimmer gekommen, in der die 18-Jährige mit einem der Angeklagten war. „Später kam sie heraus, aufgelöst und mit Schmerzen, wir mussten sie auf dem Weg zur Toilette stützen.“