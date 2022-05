Wurde 18-Jährige auf Hausparty vergewaltigt?

Es ist eine grausame Tat, die sich in der Nacht von 23. auf 24. April in einer Innsbrucker Wohnung abgespielt haben soll. Laut „Tiroler Krone“-Recherchen sollen mehrere junge Männer eine 18-Jährige mehrfach vergewaltigt haben. Einer der Täter sei geflüchtet, die anderen vier seien festgenommen worden. Doch der Richter hat den Antrag auf Verhängung der U-Haft abgelehnt. Das Landesgericht Innsbruck und die Staatsanwaltschaft Innsbruck beziehen ausführlich Stellung. Erinnerungen an einen ähnlichen Fall in Linz - die „Krone“ berichtete - werden laut.