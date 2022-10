Polizei Coup: Onlinebetrüger & Geldwäscher gefasst

Erfolg: „Erste Sicherstellung dieser Art in Kärnten“

„Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde dann die Sicherstellung des Kontobestandes beantragt“, erklären die Beamten. Am 7. Oktober konnten insgesamt rund 20.000 Euro in Form von Kryptowährungen sichergestellt werden. „Die sichergestellten Beträge werden in weiterer Folge dem Justizkonto zugeführt. Bei dieser Sicherstellung handelt es sich um die erste Sicherstellung dieser Art in Kärnten“, zeigt sich die Polizei stolz.