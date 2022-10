Ein Lehrer, der sich mit dem Dudelsack nix pfeift

Mit seinem großen Highland-Dudelsack wird man Erwin Pieler in freier Wildbahn nicht antreffen. „Der wäre viel zu laut“, sagt der 55-Jährige. „Man würde mich wohl irgendwann wegen Lärmbelästigung einsperren.“ Also pfeift er mit einem deutlich leiseren Übungsgerät, das die Wirkung auch nicht verfehlt. „Es gibt sogar schon Fans, die extra wegen mir herkommen in die Weiten des Kogelbergs, in meine Highlands, um mich spielen zu sehen.“ Andere Spaziergänger und Radler wiederum, die die unerwarteten Klänge aus dem Hinterhalt vernehmen, seien verdutzt. „Aber das Lächeln in ihren Gesichtern kann ich aus 100 Metern erkennen.“