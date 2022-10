Wirbel um neuen Parkplatz in Weppersdorf

Der Supermarkt weist in einer Stellungnahme an die Grünen darauf hin, dass zusätzlich 14 Bäume gepflanzt würden und eine Blumenwiese mit Insektenhotel und eine neue Versickerungsfläche geplant seien. „Das ist ja nett, ändert aber nichts daran, dass wir Boden verlieren und Hitzespeicher produzieren. Es gibt so viele Gründe, warum man das heute nicht mehr so machen sollte“, erwidert Landtagsmandatar Wolfgang Spitzmüller von den Grünen.