Revolution! Start für Frauen-Liga in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien ist es Frauen bis vor einigen Jahren noch verboten gewesen, Fußball zu spielen - nun startet in dem konservativen Königreich die Premier League der Frauen! Für Donnerstag war das erste Spiel zwischen den Teams Al-Nassr und Sama in der Hauptstadt Riad geplant. Erstmals sind auch Fans zugelassen, wie lokale Medien meldeten. Bei früheren Spielen waren demnach nur Angehörige der Fußballerinnen als Zuschauer erlaubt.