Wiener Notquartiere für Flüchtlinge sind voll

Lange Warteschlangen vor dem Asyl-Quartier Traiskirchen (NÖ). Und wie schaut es in Wien aus? Immer noch kommen am Tag 50 bis 100 Vertriebene aus dem ukrainischen Kriegsgebiet zu uns. Sie werden in Notquartieren untergebracht, diese sind aber weitgehend voll. Aktuell leben etwa 25.000 Menschen aus dem von Russland überfallenen Land in Wien. Ansonsten sind die meisten Geflohenen Afghanen, Syrer, Iraker, Somalier und Russen. Indes wartet man derzeit 9 Monate auf ein Erstgespräch bei der MA 35, es wird aber an der „Aufstockung der Kapazitäten gearbeitet“. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.