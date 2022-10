Minus 25 Prozent auf „The Christmas Gospel“

Wenn die Sängerinnen und Sänger des Ensembles „ The Christmas Gospel“ sowohl am Anfang als auch zum Ausklang des Konzertes ihre glasklare Stimme bis in die höchsten Register erheben, geht regelmäßig ein Schauer durch das Publikum. Das ist der Geist des Gospel, der zur Adventszeit wieder in ganz Österreich zu hören sein wird. Es ist ein Konzert, aber die Atmosphäre der Gottesdienste der Black Churches lässt das Publikum zu einem Teil der Community werden.