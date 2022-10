Gesuchter Juwelierräuber in Wien festgenommen

Die Beamten des Landeskriminalamtes Wien standen bei der Suche nach dem Verdächtigen in engem Kontakt mit den slowakischen Behörden. Sie nahmen den 32-Jährigen schließlich gegen 20.30 Uhr auf offener Straße in der Ullreichgasse in Wien-Donaustadt fest. Dabei wurden laut Polizei Einweghandschuhe und Uhrutensilien sichergestellt, die der Mann gerade entsorgen wollte.