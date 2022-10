Punkt bei Fribourg reicht Salzburg zum Aufstieg!

Der EC Red Bull Salzburg ist in der Champions Hockey League ins Achtelfinale aufgestiegen! Österreichs Eishockey-Meister unterlag bei Fribourg-Gotteron am Mittwochabend mit 2:3 n.P. (1:0, 0:2, 1:0, 0:0), schaffte dank des Punktgewinns aber als Zweiter hinter den Schweizern den Aufstieg in die K.-o.-Phase. Die Auslosung findet am Donnerstag (16 Uhr) statt.