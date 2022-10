Ehre für Wenner Krippen und Schellenschlagerinnen

Österreich-Verzeichnis seit zwölf Jahren

Seit 2010 führt die österreichische UNESCO-Kommission das nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich. Dort neu aufgenommen wurden nun der Faschingsbrauch der Patscher Schellenschlagerinnen in Tirol, die Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtengruppen des Mostviertels (Niederösterreich), die „Weinviertler Kellerkultur“, der „Zunfttag der Fleischhauer*innen und Liebfrauenbruderschaft“ in Gars am Kamp (Niederösterreich) und die Wenner Krippentradition (Tirol). Außerdem neu auf der Liste: die „Naufahrt und Schiffsgegentrieb mittels Pferdezug auf der Traun“ (Oberösterreich), die „Traditionelle Bewässerung in der Steinfeldgemeinde Theresienfeld“ (Niederösterreich), sowie österreichweit „Wissen und Praxis der Bestatter*innen“, das Freihandschmieden und das Handwerk der Zuckerbäckerei.