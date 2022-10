Spitalspatienten: Höhepunkt noch nicht erreicht

Neuinfektionen stagnieren

Was die Zahl der Neuinfektionen betrifft, so stagnieren diese derzeit bzw. fallen aktuell in allen Altersgruppen ab. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen gibt es bereits einen deutlichen Rückgang. „In einzelnen Bundesländern könnte bereits eine vorläufige Trendwende hin zu abnehmenden Fallzahlen eingetreten sein“, heißt es in der Prognose.