„Planetenkiller“ könnten die Erde gefährden

Rund 66 Millionen Jahre ist es her, dass ein Asteroid die Erde getroffen hat. Die Folge war das Aussterben der Dinosaurier und zahlreicher anderer Arten. Die Gefahr von ähnlichen Einschlägen ist laut dem Physiker Werner Gruber nach wie vor gegeben und ein solcher Asteroideneinschlag hätte auch heute noch verheerende Folgen auf globaler Ebene. Im krone.tv-Interview mit Jürgen Winterleitner erklärt der Physiker, warum es für die Menschheit dann zukünftig vielleicht doch nicht ganz so schlecht aussieht: Eine kürzlich durchgeführte Mission der US-Weltraumagentur NASA gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Welt vor Asteroideneinschlägen geschützt werden kann. Gruber liefert im Interview auch Antworten auf die Frage, ob die Besiedelung fremder Planeten in naher Zukunft realistisch ist.