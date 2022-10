Caritas: Russische Luftschläge erschweren Hilfe

Die humanitäre Situation in der Ukraine spitzt sich laut Caritas zu. „Klar ist: Mit weiteren und verstärkten Angriffen steigt der Bedarf an Hilfe enorm“, erklärte Caritas-Präsident Michael Landau am Mittwoch. Tausende Menschen seien von der Wasser- und Energieversorgung abgeschnitten, Schulen seien geschlossen und der öffentliche Verkehr liege vielerorts still. Das erschwere die Hilfsarbeit, so die Caritas.