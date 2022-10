Liensberger musste „vieles von vorne aufrollen“

Am Ende der Saison will Liensberger im Idealfall die Slalom-Kugel in ihren Händen halten, wie es schon in der vorvergangenen Saison der Fall war. Im vorigen Winter wurde sie nach einem Sieg im März in Aare sowie Platz zwei und drei um den Jahreswechsel in Lienz und Zagreb in der Disziplin-Wertung Vierte. Druck möchte sich Liensberger im Streben nach erneutem Kristall aber nicht machen: „Es passiert, wenn der richtige Zeitpunkt kommt. Ich habe eine Kugel gehabt, ich weiß, wie es sich anfühlt - und zwar sehr gut. Also möchte ich das wieder erreichen.“