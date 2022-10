Österreicher wollen Alternativen zur Regierung

„Spezifische Unzufriedenheit mit der jetzigen Regierung“

„Das Vertrauen in die Demokratie ist stabil. Was wir haben, ist eine spezifische Unzufriedenheit mit der jetzigen Regierung, die eine Zustimmung von unter 30 Prozent hat. Das haben wir in den letzten 70 Jahren noch nie erlebt“, erklärt Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik. Die Gründe dafür liegen laut den Experten in den Krisen. „In Krisenzeiten, wenn es den Leuten schlechter geht, ist die Unzufriedenheit immer größer. Doch die Corona-Maßnahmen waren weder effektiv noch populär, dafür sehr teuer“, sagt Ennser-Jedenastik.