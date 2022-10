Filzmaier analysiert: Die großen Wanderungen

5. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Was kann man aus den Wählerwanderungen einer Personenwahl für die nächsten Parteiwahlen lernen? Van der Bellens Sieg zeigt, dass die ÖVP in alle Richtungen ausrinnen kann. Sie verliert nicht nur Stimmen an die FPÖ. Diese wiederum hatte Mobilisierungsprobleme und bekommt noch mehr Probleme, sobald sich mehrere Rechtsparteien finden. Wlazny hingegen bewies, dass SPÖ - dieser fehlt zugleich eine Strategie gegen die FPÖ - und Grüne von links genauso leicht angreifbar sind.