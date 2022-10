Tipps von den Profis in Sachen Energie-Effizienz

In Zeiten wie diesen steht Energie-Sparen ganz oben auf der Prioritätenliste - bei Privaten genauso wie in Betrieben. Die landesweite Initiative „Ökoprofit“-Zertifikat predigt den schonenden Umgang mit Ressourcen bereits seit 26 Jahren - so lange gibt es das Projekt schon, das vor allem Klein- und Mittelbetriebe in Sachen Nachhaltigkeit auf Vordermann bringen soll.