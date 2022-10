Barcelona rechnet mit absichtlicher Bayern-Pleite

Eines steht jedenfalls fest: Ein erneutes Scheitern nach der Champions-League-Gruppenphase wäre für den FC Barcelona vor allem angesichts der Transfer-Offensive im vergangenen Sommer ein Desaster. Derzeit liegt der Klub von Star-Trainer Xavi in der Gruppe C mit drei Zählern nur auf Rang drei. Am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) kommt es zum Duell mit Inter Mailand.