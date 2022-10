Zu hohe Gaskosten: Italiens Chefköche ändern Menüs

Ein Koch aus Friaul bezieht das gesamte Dorf, in dem er lebt und arbeitet, mit ein, um auf das Problem der hohen Restaurantrechnungen aufmerksam zu machen. Stefano Buttazzoni organisiert ein wöchentliches Abendessen in der Osteria „Al Grappolo d‘Oro“ in Colle di Arba in der Provinz Pordenone, „wie in alten Zeiten“: Alle sitzen bei Kerzenlicht am Tisch. Künstliches Licht und Gas sind verboten und niemand darf sein Mobiltelefon benutzen.