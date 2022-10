Gazprom: Gas wird wieder nach Italien fließen

Garantien von 20 Millionen Euro

Seit 1. Oktober fließt kein russisches Gas durch Österreich nach Italien. Grund dafür sind Regeländerungen in Österreich, die mit diesem Datum in Kraft getreten sind und die für den Gastransit eine Sicherheitsleistung vorschreiben. Konkret geht es um Garantien von 20 Millionen Euro, wie der Chef des italienischen Gasimporteurs Eni, Claudio Descalzi, am Montag bekannt gegeben hatte. Er versprach, dass Eni diese Kaution übernehmen werde. Daher sollte das Problem in Kürze behoben sein.