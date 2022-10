Weiter kein Gastransit via Österreich nach Italien

Der italienische Energiekonzern Eni hat am Sonntag mitgeteilt, dass auch am Montag trotz Aufforderung kein Gas der russischen Gazprom in das Land fließen werde. In einer auf der Plattform des italienischen Energiebörsenbetreibers GME veröffentlichten Mitteilung erklärte Eni, dass die Situation voraussichtlich bis zum 4. Oktober unverändert bleibe, und fügte hinzu, dass es weitere Informationen zu dem Thema geben werde.