Doskozil warnt vor Wlazny, wundert sich über FPÖ

„Hätte nicht erwartet, dass die FPÖ in Kärnten so stark ist“

Interessant am Ergebnis seien aber zwei Faktoren: „Ich hätte nicht erwartet, dass die FPÖ in Kärnten so stark ist. Das hat mich durchaus ein bisschen überrascht, vor allem wenn man bedenkt, dass nächstes Jahr Landtagswahl ist (am 5. März, Anm.).“