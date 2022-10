Großparteien verschenkten ihre Stimmen

Für die beiden Großparteien könnte es sich noch rächen, keine eigene Kandidatin beziehungsweise keinen eigenen Kandidaten für das höchste Amt im Staat ins Rennen geschickt zu haben. So haben sie ihre Stimmen verschenkt. An Van der Bellen, aber auch an Außenseiter wie Wlazny oder Wallentin. Wie heißt es so schön? Nach der Wahl ist vor der Wahl.