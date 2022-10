Stunden nach Wahl: Phase schonungsloser Wahrheit

Es gibt viele Dinge, die mich nerven. Wenn Passanten langsam vor mir gehen, also wirklich langsam, so langsam, dass ich den Eindruck gewinne, sie wollen sich in der Zeit zurückbewegen, um wieder jung zu sein. Oder Personen im Supermarkt, die ihre Jö-Karte mit einer Wichtigkeit in die Höhe halten, als wären sie vom FBI und der Kassierer ein gesuchter Terrorist von der Most-Wanted-Liste, obwohl sie in Wirklichkeit einfach nur drei Bonuspunkte für ihre Zucchini abstauben wollen.