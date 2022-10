Was die Bundespräsidentenwahl für Kärnten bedeutet

„Schräge Vögel in Stall im Mölltal“

Experten gehen übrigens nicht davon aus, dass es wegen der in Nötsch voreilig veröffentlichten Ergebnisse Probleme oder gar eine Wahlwiederholung geben könnte. Echte Experten sitzen überdies in Stall im Mölltal. Nicht nur, dass die Gemeinde unter Landeskuratell gestellt werden musste, fuhr Walter Rosenkranz dort sein landesweit bestes Ergebnis ein: 49,2 Prozent.