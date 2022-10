Kärnten als Ausnahme: Van der Bellen ohne Mehrheit

Wenig Ausreißer in Kärnten

Für die Kaiser-SP, die Gruber-VP und das Köfer-Team lässt sich aus dem Wahlergebnis wenig herauslesen. Die Coronaleugner, egal ob sie MFG oder Vision heißen, sind von einem Einzug in den Landtag meilenweit entfernt – wenn man sich das Brunner-Ergebnis ansieht. Auch sonst gab’s in Kärnten wenige Ausreißer. Van der Bellen konnte auf rote und schwarze Hochburgen zählen, etwa Zell oder auch das Lesachtal, Rosenkranz auf blaue Zentren (Deutsch-Griffen).