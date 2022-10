Wörgl: Dachstuhl geriet bei Umbauarbeiten in Brand

Riesenpech für eine Familie aus Wörgl am Montag. Im Zuge von Umbauarbeiten brach in ihrem Haus in einer Nebenstraße der Bahnhofsstraße im Dachgeschoß Feuer aus. „Beim Eintreffen stand schon ein Drittel des Dachstuhls in Brand“, schildert Kommandant Armin Ungericht den Ernst der Lage. Die Feuerwehr musste per Innenangriff mit Atemschutz zum Brandherd vordringen.