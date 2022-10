„F1 muss aufpassen, dass sie Fans nicht vergrault“

Deutschland:

„Bild“: „Die Formel 1 muss aufpassen, dass sie die Fans mit ihrem Regel-Wirrwarr nicht vergrault!“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Immer haben sie alles sofort parat in der Formel 1. Rundenzeiten, Sektorzeiten, Beschleunigungs-und Verzögerungswerte aus allen Perspektiven, Luftflussberechnungen samt der komplizierten Formeln für Abtriebskalkulationen, mitunter in Sekundenschnelle. Aber so ein Punktestand in der Fahrerwertung, die Grundrechenart des Addierens, kann zur Herausforderung werden, mitunter zur großen Überraschung: Der Rennstall Red Bull, die Konkurrenz, Fernsehsender und Fachpublikationen wirkten verblüfft am Sonntagabend Ortszeit in Suzuka, als etwa zwanzig (!) Minuten nach dem zwölften Saisonsieg von Max Verstappen die Nachricht des Tages die Runde machte: Weltmeister, zum zweiten Mal.“