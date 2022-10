WM-König Verstappen: „Rennfahren ist sein Element“

Kwjat gleich doppelt ersetzt

2014 kam Verstappen in die europäische Formel 3, in jener Saison gelangen ihm zehn Siege. Am 15. März 2015 bestritt er in Melbourne sein erstes Formel-1-Rennen. Nach 23 Einsätzen für Toro-Rosso-Ferrari wurde er am 5. Mai 2016 anstelle von Daniil Kwjat ins Red-Bull-Cockpit gesetzt. Die mutige Entscheidung traf Marko mit Red-Bull-Patron Dietrich Mateschitz. Gleich bei seiner Premiere im „Bullen“-Boliden fuhr Verstappen mit 18 Jahren und 228 Tagen den ersten Sieg heraus. Fünfeinhalb Jahre später sollte er sich in einem hochdramatischen Finale in Abu Dhabi den ersten Titel holen, womit eine riesige Last von seinen Schultern fiel.