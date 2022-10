Selbst gebrautes Bier wird zu Schnaps veredelt

Schon jetzt große Nachfrage

„Natürlich werden wir auch hier Führungen anbieten, diese gibt es immer freitags um 16 Uhr. Denn die Leute sollen wissen, welchen Schnaps sie trinken und wie unsere Brände hergestellt werden.“ Schon in der kommenden Wintersaison will Hofmayer den Katschbeer Edelbrand (KBB) seinen Gästen, aber auch Kunden zum Weiterverkauf anbieten können. „Die Nachfrage ist groß“, freut sich der Familienvater. Und es gibt noch eine Neuheit: „Ich arbeite gerade an einem Whiskey, den nennen wir Skatsch“, verrät der Unternehmer. „Bis dieser fertig ist, müssen aber noch ein paar Jährchen vergehen“, schmunzelt er.