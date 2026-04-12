Einbruch statt Ausbruch für Videos auf Häfendach

Feuer am Dach des größten österreichischen Gefängnisses! Jetzt kommt heraus, wie oft Klettermaxe für den Kick eines Internet-Videos quasi ins Graue Haus in Wien ein- statt ausgebrochen sind. NATO-Stacheldraht auf dem Baugerüst soll vor weiteren ungebetenen Besuchen schützen...
Die Aufregung um unser Strafvollzugssystem reißt nicht ab. So bestätigte das Justizministerium in einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Nationalrat Christian Lausch, selbst ausgebildeter Wachebeamter, dass seit Ende 2025 bis heuer schon mehrmals Feuer am Dach des größten heimischen Häfens in Wien geherrscht hat.
Baustellengerüst als Schwachpunkt vom Grauen Haus
Demnach erklommen Klettermaxe für den Kick eines Internet-Videos binnen drei Monaten gleich sechs Mal via Baustellengerüst das Graue Haus. „Statt Ausbruch Einbruch ins Häfen. Der Strafvollzug wird immer mehr zur Lachnummer der Nation, unsere Gefängnisse immer unsicherer“, kritisiert der blaue Politiker.
Der Strafvollzug wird immer mehr zur Lachnummer der Nation, unsere Gefängnisse sind immer unsicherer.
FPÖ-Politiker Christian Lausch
Für die Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen wurde unter anderem NATO-Stacheldraht (!) entlang des Passagengerüsts in der Josefstadt montiert. Zudem die Kraneinhausung erhöht. Kostenpunkt: 20.000 Euro.
Elf Einsätze wegen demselben psychisch auffälligen Häftlings
Neuer Wirbel indes um einen weiteren psychisch auffälligen Häftling, der nach elf Einsätzen der Justizwache binnen vier Wochen von Stein ins andere Hochsicherheitsgefängnis Graz-Karlau verlegt wurde. Für Lausch nur eine Problemverschiebung. Die Volksanwaltschaft ist eingeschaltet.
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