Wochenendsperren im Wiener Kaisermühlentunnel

Ab dem heutigen Freitagabend, 22 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 16 Uhr, ist der Wiener Kaisermühlentunnel auf der A22 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: die Erneuerung der Steuerung in dem 2150 Meter langen Tunnel. Auch am darauffolgenden Wochenende ist im selben Zeitraum eine Durchfahrt nicht möglich.