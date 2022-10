Friedensnobelpreis: Statement gegen Putins Krieg

Die wichtigste politische Auszeichnung der Welt, der Friedensnobelpreis, geht heuer an den Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatski aus Weißrussland, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial sowie die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties (CCL). Das teilte das Nobelkomitee am Freitagvormittag in der norwegischen Hauptstadt Oslo mit. Die Vergabe war überschattet vom seit gut sieben Monaten tobenden russischen Angriffskrieg in der Ukraine, in dem auch Weißrussland eine tragende Rolle spielt.