Chemie-Nobelpreis für den Bau von Molekülen

Nobelpreis für Physik geht nach Österreich

Am Dienstag wurden die Nobelpreisträger für Physik bekannt gegeben: Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger und seine zwei Kollegen Alain Aspect (Frankreich) und John Clauser (USA) dürfen sich über die Auszeichnung freuen. Der am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis (OÖ) geborene Zeilinger gilt als Pionier der Übertragung von Quanteninformation zwischen Photonen. Seine Arbeit daran brachte ihm den Beinamen „Mr. Beam“ ein.