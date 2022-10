Der Mann für die Glanztaten beim Meister

Der Schweizer präsentierte sich in Bestform, strahlte viel Ruhe aus und war in den entscheidenden Szenen zur Stelle. Wie schon beim Gastspiel in London gegen Chelsea rettete er auch beim Duell mit Dinamo kurz vor dem Ende einmal in höchster Not. Köhn ist der Mann für die Glanztaten in internationalen Spielen! „Bei Partien in der Königsklasse ist das Kribbeln immer größer. So eine Parade gibt natürlich Auftrieb“, erklärte der Goalie.