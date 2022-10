Red Bull Salzburg greift nun nach Europas Sternen

So aber siegte die Elf von Matthias Jaissle durch ein Elfertor von Noah Okafor mit 1:0 und hält bei fünf Zählern. In Sicherheit wiegt sich deshalb keiner, denn Salzburg spielt in der spannendsten Gruppe der Königsklasse! Nur zwei Punkte trennen den Leader vom Schlusslicht aus Zagreb.