Als das Salzburger Bullen-Herz kurz stillstand

In der allerletzten Minute traf Joker Josip Drmic zum vermeintlichen Ausgleich. 1500 Kroaten feierten, im restlichen Teil des Stadions herrschte Schockzustand. Für einen kurzen Moment standen die Herzen aller Bullen-Fans still. Als die Fahne des Assistenten wegen der Abseitsstellung des Torschützen dann aber in die Höhe ging, atmeten viele auf. „Es war kurz ein Schock, danach große Erleichterung“, gab Amar Dedic Einblicke in seine Gefühlswelt. Dem Großteil der Zuschauer ging es wohl ähnlich.