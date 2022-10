ÖFB-Teamchefin: „Dürfen so ein Tor nicht bekommen“

Irene Fuhrmann (ÖFB-Teamchefin): „Die Enttäuschung ist groß, aber am Ende können wir den Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Wir sind in der ersten Hälfte schwer in die Gänge gekommen, haben dann in der zweiten Hälfte den nötigen Biss gehabt. So ein Gegentor dürfen wir nicht bekommen. Nach vorne hin waren wir zu harmlos. Es haben alle versucht, was möglich war, mehr ist einfach nicht gegangen. Wir haben eine Riesenchance verspielt, erstmals zu einer WM zu fahren. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Jetzt heißt es, das so schnell wie möglich zu verarbeiten.“