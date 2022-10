WM-Traum der ÖFB-Damen platzt in der Verlängerung

Teamchefin Irene Fuhrmann pushte ihre Mannschaft bis zum Schluss. Doch vergebens. Österreichs Girls sind im Play-off für die WM schon in Runde eins gescheitert. Und dafür war ein Tor entscheidend. In der 92. Minute geriet das Fuhrmann-Team folgenschwer in Rückstand. Abi Harrison, die erst in Spiel gekommen war, köpfelte einen Corner zum 1:0 in die Maschen. Die 10.182 Fans im Hampden Park waren aus dem Häuschen und feierten.